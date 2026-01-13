Zabarnyi après la défaite face au PFC : « On va devoir l’accepter, l’analyser, et passer à autre chose »

Éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France face au Paris FC, le PSG devra rapidement rebondir dès ce vendredi en championnat face au LOSC.

Le PSG a vécu une soirée compliquée ce lundi soir. Opposés au Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France, les Rouge & Bleu ont largement dominé mais ont été punis par un but de l’ancien Parisien Jonathan Ikoné (0-1). Une défaite amère tant les joueurs de Luis Enrique ont dominé la rencontre mais ont fait preuve d’inefficacité.

« On doit récupérer et être prêt à donner tout ce qu’on a vendredi »

Titulaire en défense, Illia Zabarnyi est toujours à la recherche de son match référence avec le club parisien. Après la rencontre, le défenseur ukrainien s’est exprimé sur cette défaite, dans des propos accordés au site officiel du club : « Bien sûr, le Paris Saint-Germain se bat toujours pour remporter des titres, donc être éliminé ce soir est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais c’est le football. On va devoir l’accepter, l’analyser, et passer à autre chose. On doit récupérer et être prêt à donner tout ce qu’on a vendredi. C’est positif d’avoir beaucoup de matchs qui s’enchaînent, car on peut se concentrer sur le prochain qui arrive. » Ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le LOSC pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. En cas de succès, les champions de France mettront la pression sur le RC Lens.