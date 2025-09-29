Zabarnyi, Beraldo, Parc… les chiffres clés après PSG / AJA

Samedi soir, le PSG s’est imposé contre l’AJ Auxerre lors de la sixième journée de Ligue 1 (2-0). Les Parisiens ont gagné grâce à des buts de Zabarny et Beraldo.

Quatre jours avant son déplacement au FC Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG recevait Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, les Parisiens se sont imposés grâce à des buts d’Illia Zabarnyi et de Lucas Beraldo. L’international brésilien a marqué pour la quatrième fois depuis son arrivée au PSG, tous sur corner au Parc des Princes, indique le club de la capitale sur son site internet. C’est la première fois que deux défenseurs centraux parisiens marquent lors du même match toutes compétitions confondues depuis le 20 avril 2022 (Sergio Ramos et Marquinhos contre Reims en Ligue 1).

Le PSG s’offre un record contre Auxerre

Avec ces deux nouveaux buts, le PSG allonge sa série de matches avec au moins un but au Parc des Princes en Ligue 1 à 36, un record pour les champions d’Europe. Seul Lille est actuellement sur une plus longue série dans le top 5 européen (44). Lors de ses 36 matches, le PSG a fait trembler les filets à 92 reprises. « Le club de la capitale n’a pas encaissé le moindre but à domicile cette saison, en Ligue 1 ou en Champions League, et reste d’ailleurs sur quatre clean sheets en six journées de championnat, une première depuis l’exercice 2019-2020. » Magnifique passeur décisif pour Illia Zabarnyi, Vitinha a délivré sa troisième passe décisif en lors de ses deux derniers matches de championnat, soit autant que sur les 44 dernières rencontres de Ligue 1. Le PSG a remporté cinq de ses six premiers matches de Ligue 1 cette saison – c’est la septième fois que le club de la capitale atteint au moins ce total à ce stade sur les neuf dernières campagnes (avec 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2024-25).



