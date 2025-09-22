Zabarnyi : « C’est le football, tout peut arriver »

Reporté à ce lundi soir en raison d’intempéries à Marseille, le Classico se jouait ce lundi soir. Le PSG s’est incliné sur la pelouse du Vélodrome (1-0).

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du stade Vélodrome. Rapidement mené au score, le PSG n’a pas réussi à revenir au score malgré plusieurs occasions et s’est finalement incliné (1-0). Titulaire dans la défense à trois concoctée par Luis Enrique, Illia Zabarnyi a été l’un des meilleurs parisiens de ce Classico. Au micro de Ligue 1 +, l’international ukrainien est revenu sur ce premier revers de la saison en Ligue 1.

« On aurait dû gagner, je pense »

« C’est le football, tout peut arriver. C’était un match difficile, on aurait dû gagner, je pense. Je ne dis pas que l’on a mal joué, mais c’est le football. On a contrôlé le match, on a bien joué. On aurait peut-être pu faire mieux, il y a eu des choses qui n’ont pas été, mais c’est le football. »