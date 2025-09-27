Zabarnyi : « C’est magnifique d’avoir pu marquer mon premier but au Parc des Princes »

Ce samedi soir, le PSG recevait Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est logiquement imposé (2-0).

Titulaire en défense centrale aux côtés de Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi a réalisé une bonne prestation lors de la victoire du PSG contre Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1 (2-0). L’international ukrainien a ponctué sa belle performance avec un très beau but du pied gauche, son premier sous le maillot des Rouge & Bleu. Une satisfaction pour le défenseur central.

« Je pense que l’on est l’une des meilleures équipes du monde »

« C’était important de repartir de l’avant. De mon côté, c’est magnifique d’avoir pu marquer mon premier but au Parc des Princes. Comment j’ai senti l’équipe cette semaine ? On doit continuer dans nos objectifs, on l’a montré aujourd’hui, lance le numéro 6 du PSG au micro de Ligue 1 +. Après, pour Ousmane, c’est incroyable, magnifique et il le mérite à 100%. L’équipe l’a félicité et c’est une très bonne sensation pour nous. Les blessures ? Ça arrive, on est une très bonne équipe. Chacun peut aider. Et je pense que l’on est l’une des meilleures équipes du monde. »





