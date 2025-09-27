Zabarnyi
Image : PSG.fr

Zabarnyi : « C’est magnifique d’avoir pu marquer mon premier but au Parc des Princes »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 septembre 2025

Ce samedi soir, le PSG recevait Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est logiquement imposé (2-0).

Titulaire en défense centrale aux côtés de Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi a réalisé une bonne prestation lors de la victoire du PSG contre Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1 (2-0). L’international ukrainien a ponctué sa belle performance avec un très beau but du pied gauche, son premier sous le maillot des Rouge & Bleu. Une satisfaction pour le défenseur central.

« Je pense que l’on est l’une des meilleures équipes du monde »

« C’était important de repartir de l’avant. De mon côté, c’est magnifique d’avoir pu marquer mon premier but au Parc des Princes. Comment j’ai senti l’équipe cette semaine ? On doit continuer dans nos objectifs, on l’a montré aujourd’hui, lance le numéro 6 du PSG au micro de Ligue 1 +. Après, pour Ousmane, c’est incroyable, magnifique et il le mérite à 100%. L’équipe l’a félicité et c’est une très bonne sensation pour nous. Les blessures ? Ça arrive, on est une très bonne équipe. Chacun peut aider. Et je pense que l’on est l’une des meilleures équipes du monde. »



Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 septembre 2025

Articles similaires

Luis enrique

Enrique : « Il y a beaucoup de meilleurs entraîneurs que moi, mais ils n’ont pas les joueurs que j’ai »

27 septembre 2025
Dembélé ballon d'or

Dembélé : « Important de partager le Ballon d’Or à la maison »

27 septembre 2025
Lucas beraldo

Beraldo après PSG / Auxerre : « C’était une bonne soirée »

27 septembre 2025
Ligue 1 mcdonald's psg v aj auxerre 27 09 2025

Le PSG gagne de deux buts contre l’AJA… mais perd deux cadres !

27 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page