Zabarnyi : « Cette victoire est très importante au vu du championnat »

Après avoir dominé toute la rencontre, le PSG a dû attendre les dernières secondes du match pour s’offrir la victoire contre Nice grâce à un but de Gonçalo Ramos (1-0).

Le PSG a dû attendre les dernières secondes de la rencontre contre Nice pour concrétiser sa domination grâce à un but de la tête de Gonçalo Ramos (1-0). Les Parisiens préparent bien leur match contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir. Le club de la capitale retrouve aussi le goût de la victoire en championnat pour assurer sa première place. Titulaire en charnière centrale aux côtés de Willian Pacho, Illia Zabarnyi est revenu sur ce succès mérité du PSG.

« C’était un match difficile mais on a réussi à marquer à la fin »

A lire aussi : Ligue 1 – Grâce à Gonçalo Ramos, le PSG s’impose sur le fil face à Nice

« C’était un match difficile mais on a réussi à marquer à la fin. Cette victoire est très importante au vu du championnat. Comment expliquer les difficultés du PSG ? C’est le football, c’est ainsi. On a essayé, on a fait de notre mieux. La deuxième période a été beaucoup mieux, plus intense, plus offensive. Et c’est important comme victoire. Le match contre le Bayern ? L’équipe est prête, ça se sent dans le vestiaire, dans les entraînements. On est confiant. Ça va être un bon match. »