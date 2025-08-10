Zabarnyi est arrivé à Paris pour passer sa visite médicale

Le PSG est proche d’officialiser l’arrivée d’Illia Zabarnyi. Le défenseur central est arrivé à Paris ce dimanche et va passer sa visite médicale dans les prochaines heures.

Après avoir officialisé la signature de Lucas Chevalier hier soir, le PSG est sur le point de s’offrir sa deuxième grosse recrue de l’intersaison, Illia Zabarnyi. Après plusieurs mois de négociations, le club de la capitale a trouvé un accord avec Bournemouth pour un transfert de l’international ukrainien contre une somme de 66 millions d’euros, bonus compris.

A voir aussi : Accord total entre le PSG et Bournemouth pour le transfert de Zabarnyi

Une officialisation qui ne devrait plus tarder

Après un contre-temps dû au fait que le club anglais n’avait pas signé tous les documents pour confirmer le transfert du défenseur central (22 ans), ce dernier a bien atterri à Paris ce dimanche soir, selon les informations de Loïc Tanzi et RMC Sport. Le média sportif indique que le joueur passera sa visite médicale dans les prochaines heures, avant de signer son contrat de cinq ans. Il devrait donc être officialisé demain et sera disponible pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi soir (21 heures, Canal Plus).