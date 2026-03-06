Zabarnyi : « Il va falloir que l’on relève la tête »

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco (1-3). Il laisse la possibilité à Lens de revenir à un point.

Cinq jours avant de défier Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Devant ses supporters, le club de la capitale s’est incliné contre les Monégasques après avoir échoué à trouver des solutions face au bloc bas du Club du Rocher (1-3). Au micro de Ligue 1+, Illia Zabarnyi est revenu sur ce revers parisien.

« Malheureusement pour nos fans, c’est une déception »

« C’est le football. Malheureusement pour nos fans, c’est une déception. C’est vrai que l’on avait pas perdu à domicile en Ligue 1. On a essayé de faire de notre mieux, après il va falloir que l’on relève la tête et que l’on se concentre sur le prochain match contre Chelsea. Pourquoi on ne trouve pas de solution contre Monaco ? C’est vrai que l’on a joué beaucoup de matches contre eux. On sait comment les jouer, pour nous, il n’y a rien qui change. Ils ont une bonne équipe, il faut juste que l’on soit plus efficace et que l’on marque. »