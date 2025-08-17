Zabarnyi : « J’ai pris beaucoup de plaisir, je me suis plutôt bien senti »

Lors de la victoire du PSG contre Nantes ce soir (1-0), Illia Zabarnyi a joué son premier match avec les Rouge & Bleu. Une fierté pour le défenseur central.

Officialisé en début de semaine, Illia Zabarnyi était titulaire pour la première fois avec le PSG ce dimanche soir lors de la victoire du PSG contre Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1 (1-0). Le défenseur central a joué l’intégralité de la rencontre et a déjà montré de belles choses, n’hésitant pas à aller au duel et tenter des interceptions. Dans le domaine aérien, il a aussi été présent en tentant également d’apporter offensivement sur les coups de pieds arrêtés. Au micro de Ligue 1 +, le numéro 6 du PSG est revenu sur sa première apparition avec Paris.

« Tout le monde essaie de me mettre dans les meilleures conditions »

« C’est différent (de son précédent club, Bournemouth), mais j’aime jouer dans des équipes qui ont la possession. J’ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis plutôt bien senti. Les supporters étaient présents, ils n’ont pas arrêté de chanter. Je ne connais pas mes coéquipiers depuis très longtemps, mais il y a des joueurs incroyables. Pour moi, ça a été très long (les négociations), je suis heureux d’être ici. Tout le monde essaie de me mettre dans les meilleures conditions, tout va bien. C’est un grand club, je dois gagner tous les duels, tous les ballons, je sens qu’il y a un écart (par rapport à son précédent club, Bournemouth). Mais j’aime être sous pression, ça me fait grandir et progresser. Mon but est d’aider mon club et mes équipiers, de me battre pour eux en Ligue des champions ou ailleurs. »