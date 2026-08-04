Zabarnyi : « Je veux progresser et encore plus m’améliorer »

Avant d’entamer sa deuxième saison sous les couleurs du PSG, Illia Zabarnyi a affiché ses ambitions pour l’exercice 2026-2027 et compte bien confirmer sa montée en puissance.

Arrivé l’été dernier en provenance de Bournemouth contre 63 M€, Illia Zabarnyi a vécu une saison 2025-2026 en deux temps. En difficulté lors de ses premiers mois, l’international ukrainien est progressivement monté en puissance au cours de la seconde partie de la saison. Désormais, le défenseur central de 23 ans devra confirmer pour sa deuxième saison sous les couleurs parisiennes. Dans un entretien accordé à PSG TV, le numéro 6 des Rouge & Bleu a affiché ses ambitions. Il est également revenu sur les meilleurs moments de la saison passée et a eu des mots élogieux envers les supporters du PSG.

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Les souvenirs de ses premiers jours au PSG

« C’était quelque chose de spécial. Parfois, lorsqu’un nouveau chapitre commence dans votre vie, il y a tellement d’émotions positives et de bons souvenirs qui vous viennent à l’esprit. Je pense que c’est le meilleur sentiment qui soit quand on arrive et qu’on voit des gens aussi formidables qui vous soutiennent et vous aident, car ils savent à quel point il est difficile d’arriver dans un nouveau club et de s’adapter. J’ai l’impression que tout le monde m’a vraiment aidé et m’a parlé. C’est vraiment très agréable d’avoir cela. »

« Bien sûr, je suis arrivé dans un grand club, le plus grand et, actuellement, le meilleur club du monde, c’est donc une grande responsabilité. Je suis ravi car c’est une belle étape pour mon développement personnel et mon épanouissement. Je pense que l’équipe et moi avons fait une très grande saison. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, et je vois à quel point nous avons grandi au final. C’est le plus important, car le football est ainsi fait. On peut gagner ou perdre, il faut juste savoir rester stable. Il faut avoir le bon état d’esprit pour surmonter les épreuves, et la vie continue. Il faut juste continuer à travailler aussi dur que possible, et nous verrons bien. »

Sur quels aspects s’est-il amélioré dans sa carrière ?

« Je pense surtout au leadership, parce que la saison dernière, j’étais capitaine de mon équipe nationale. J’ai commencé à ne plus penser uniquement à moi, mais à l’équipe dans sa globalité. Je pense que c’est une bonne chose de le voir et d’y réfléchir. Cette saison, je vais certainement progresser sur ce point car c’est important pour moi. Personnellement, bien sûr, c’est la même chose pour tout. Je pense m’être amélioré dans tous les aspects. On verra sur le terrain. Je veux progresser et je veux encore plus m’améliorer. Je fais tout ce que je peux. »

Le back-to-back en Ligue des champions

« On n’arrive pas à y croire. C’est un accomplissement tellement immense et une immense fierté. Il faut redescendre un peu sur terre et se dire : ‘Oui, c’est quelque chose de grand.’ Parfois, les choses vont vite, on accomplit quelque chose et on peut vite s’envoler. Il faut garder les pieds sur terre et se dire : ‘Oui, tu as vraiment assuré’, ou alors qu’on n’en a pas fait assez. C’est ce sentiment-là, donc c’est positif. »

Le retour à l’entraînement

« Je pense que c’est le plus important : revenir et se sentir positif. On a hâte d’y être. On attend cette date avec impatience. L’ambiance m’a vraiment manqué. L’ambiance du vestiaire et même celle des entraînements m’ont manqué. Je pense qu’il s’agit de retrouver la condition physique : les mouvements du corps, de simples passes. C’était une longue période sans entraînement. Il s’agit simplement de remettre son corps en mouvement, de retrouver la forme, étape par étape et d’être prêt pour les matchs qui arrivent bientôt. »

L’ambition du PSG cette saison

« Tout gagner. On veut tout gagner, c’est tout. Tout est possible. Se concentrer sur chaque match, étape par étape, sur chaque trophée, rester concentrés et essayer de tout gagner. »

Le soutien des supporters du PSG

« Ils sont incroyables. Ils nous soutiennent partout. Quand on joue à l’extérieur, je les vois, ils sont si bruyants, si pleins d’énergie, et ils nous transmettent cette force. Ils créent une si bonne ambiance autour de nous, c’est juste magique. Mes premiers pas au Parc des Princes ont été incroyables. Ils m’ont accueilli chaleureusement et c’était une sensation formidable. En Ligue des champions aussi, ce sont de formidables supporters. Je pense qu’ils font partie des meilleurs, si ce ne sont les meilleurs. Continuons comme ça. Restons sur cette lancée et nous ferons de notre mieux. »

Première saison, état d’esprit et ambitions : Entretien avec Illia Zabarnyi. 💬🔴🔵



L’interview ➡️ https://t.co/Ujd4u2K9i1 pic.twitter.com/Bi0vxMqqvJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 4, 2026