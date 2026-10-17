Zabarnyi : « On n’a pas abandonné et on a pris les trois points »

Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait à Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1. Après avoir été mené, le PSG a réussi à renverser la situation avec ses remplaçants (1-3).

Trois jours avant la réception au Parc des Princes du FC Barcelone, le PSG se déplaçait à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Avec une équipe fortement remaniée, le PSG a dominé mais n’a pas réussi à marquer et a vu Strasbourg marquer en premier. Il aura fallu attendre les entrées en jeu des titulaires habituels pour voir le PSG finalement s’imposer grâce à des buts d’Illia Zabarnyi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué (1-3). Au micro de Ligue 1 +, l’international ukrainien, qui a marqué son premier but de la saison, est revenu sur ce succès renversant.

« C’était un match difficile pour nous »

« Une mentalité de champion, on abandonne pas ? Oui, c’est exactement ça. C’était un match difficile pour nous, on savait que c’était difficile de jouer ici. Ils ont marqué le premier but, on ne jouait pas bien mais on a continué. Et c’est comme ça, on n’a pas abandonné et on a pris les trois points. La fin de match à neuf contre onze ? Ce n’était pas un problème. On est une bonne équipe, on a de très bons joueurs. On a défendu à neuf mais ce n’est pas un problème pour nous. Il fallait continuer à défendre ensemble. »





