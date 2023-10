Zagadou : « Le PSG m’a appris à ne jamais rien lâcher »

Formé au PSG, Dan-Axel Zagadou évolue depuis 2017 en Allemagne. Mais le défenseur remercie le PSG pour ses années de formation.

Passé par le centre de formation du PSG, Dan-Axel Zagadou n’a jamais joué avec l’équipe professionnelle. Bloqué par une grosse concurrence à son poste, le défenseur central d’1m96 avait décidé de signer son premier contrat professionnel au Borussia Dortmund en 2017. Malgré quelques pépins physiques durant sa carrière, le joueur de 24 ans évolue depuis 2022 au VfB Stuttgart, actuel 2e de Bundesliga. Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Dan-Axel Zagadou est revenu sur ses années de formation au PSG et remercie le club parisien de lui avoir inculqué certaines valeurs.

Que retient-il de sa formation au PSG ?

« Paris m’a appris à ne jamais rien lâcher, à ne jamais m’avouer vaincu. Les coachs m’ont fait comprendre que si d’autres pouvaient le faire, alors moi aussi j’en étais capable ! J’ai appris à ne jamais baisser la tête, à n’avoir peur de personne. J’ai un caractère à toute épreuve et ça, je le dois à Paris. Il m’a fallu être très fort mentalement tout au long de mon cursus, car même si nous étions tous des potes, on voulait tous atteindre le même rêve. Il fallait donc avoir les épaules solides pour faire face à la concurrence qui s’intensifiait d’année en année. Rien que pour tout ça, je resterai à vie un supporter du club car il a fait de moi un homme fort et avec de vraies valeurs. »

La différence entre le Zagadou du PSG et celui d’aujourd’hui

« Celui d’aujourd’hui est beaucoup plus impliqué en dehors du terrain. J’ai gagné en maturité, c’est indéniable. Je n’hésite pas à prendre plus de temps pour les soins. J’accorde plus d’importance à ma nutrition et mon repos. J’adopte un vrai comportement d’athlète de haut niveau. Je ne me concentre que sur le football. J’évite de me disperser en répondant aux diverses sollicitations. Sur le plan de la personnalité, je n’ai pas changé ! Je suis toujours ce mec tranquille qui aime beaucoup rigoler. Je ne cherche pas à me mettre en avant, j’opte pour le naturel ! »

Son actualité à Stuttgart

« Bien qu’ayant joué beaucoup de matches avec Dortmund en cinq années (92 apparitions, 4 buts), j’ai également été souvent blessé. L’opportunité de rejoindre Stuttgart s’est présentée, je n’ai pas hésité une seule seconde pour accepter ce défi. Il n’est jamais évident de pouvoir rebondir après des blessures. Les propositions se font plus rares. Ce club a été très irrégulier ces dernières années, végétant entre la 1re et la 2e division. La saison dernière, nous nous sommes maintenus lors des barrages face à Hambourg ! Cette année, nous réalisons un très bon début de saison avec une 2e place après sept journées disputées. Il règne une très bonne cohésion entre tous les joueurs. La moyenne d’âge est relativement jeune. Le staff fait preuve d’une grande compréhension et d’une véritable proximité. Tout se passe pour le mieux ! Les supporters sont également extraordinaires, avec l’une des meilleures ambiances du pays. Nous allons tout faire pour les rendre le plus heureux possible ! »

Son souvenir de la double confrontation PSG / Dortmund en 2019-2020 en Ligue des champions

« Lorsque le tirage au sort a désigné Paris, j’ai reçu un nombre incalculable de messages dont une multitude de demandes de places pour venir me voir jouer au Parc des Princes ! Je n’avais aucun esprit de revanche envers Paris. La seule question était de savoir comment pourrait-on battre une telle équipe ? Mbappé, Neymar Jr, Marquinhos, Verratti pour ne citer qu’eux… Nous étions convaincus que si nous arrivions à les éliminer, nous aurions de très bonnes chances d’aller au bout de cette compétition. Même si je ne connaissais pas grand monde dans l’effectif, à part mon grand frère Presnel Kimpembe et quelques membres du staff, ce match restait très particulier pour moi. Je l’ai pris comme un autre en mettant mes sentiments de côté. A l’aller, nous avons remporté la victoire (2-1), mais le retour fut bien plus compliqué pour nous (défaite 0-2). Le contexte était hors norme puisque la rencontre s’est déroulée à huis clos, la crise sanitaire débarquant en Europe. Nous n’avions rien montré de bon ce jour-là, Paris avait totalement mérité sa victoire. »