La saison dernière, Yoram Zague a réussi à se faire une place dans l’effectif du PSG. Le titi, qui est apprécié par Luis Enrique, veut poursuivre sa progression au sein de son club formateur.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique aime donner du temps de jeu aux jeunes titis parisiens. La saison dernière, il a lancé dans le grand bain Senny Mayulu ou encore Yoram Zague. Le latéral droit de 18 ans a participé à cinq matches de Ligue 1, pour quatre titularisations et un but. Ce vendredi, le club de la capitale va commencer sa saison 2024-2025 avec un déplacement au Havre pour le compte de la première journée de Ligue 1. Avec la suspension de Nuno Mendes, Yoram Zague pourrait être titulaire ce soir. Avant cette rencontre, le titi a donné une interview à France Bleu Normandie. Extraits choisis…

Comment il se sent avant le début de la saison

« Je me sens bien. J’ai eu un été bien chargé. Ma saison s’est terminée un peu tard l’année dernière. Je passais mon bac et mon permis ce qui a fait que j’ai enchaîné entraînements et révisions, avec les épreuves et aussi mes heures de conduite. J’ai eu un été un peu chargé mais j’ai pu couper et là je me sens bien et prêt à attaquer une nouvelle saison. Comment je me suis préparé ? Quand je suis parti en vacances, j’ai su garder la forme. J’ai fait attention à ce que je mangeais, j’ai toujours continué à m’entraîner et quand je suis revenu, j’étais déjà prêt. »

Son état d’esprit avant le début de la saison

« Je suis content, j’ai hâte. C’est ma première saison complète avec le groupe pro donc il y a forcément un peu d’excitation. Et le fait d’être au sein de cet effectif avec de grands joueurs, en tant que jeune, vous voulez travailler plus et montrer de belles choses. Franchement, j’ai hâte et je suis content. »

La préparation estivale

« On a passé notre préparation à Poissy. Avec les infrastructures que l’on a ici, c’est quelque chose d’incroyable. On a le meilleur centre du monde, on ne peut qu’en bénéficier. Notamment après les entraînements pour tout ce qui est récupération ou nutrition. Grâce à tout ça, on ne peut qu’en tirer du positif. »

Ses objectifs pour la saison

« Avoir du temps de jeu. Je travaille tous les jours à l’entraînement pour avoir beaucoup de temps de jeu. Plus que l’année dernière déjà, car j’ai eu la chance d’avoir quelques minutes l’année dernière. Cette année, mon objectif est d’avoir plus de minutes que l’année dernière. Et collectivement, l’objectif est d’aller remporter de nombreux trophées. »

Ce que ça apporte à un joueur de jouer avec son club formateur ?

« C’est une fierté, c’est un honneur. Ça montre qu’en se donnant les moyens et en travaillant, on peut réussir même si j’ai encore une grande marge de progression et beaucoup de travail devant moi. Mais signer pro dans son club de cœur, c’est une fierté et un honneur. »