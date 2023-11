Zaïre-Emery avec les Bleus, un choix pris il y a plusieurs semaines ?

Warren Zaïre-Emery gravit les échelons rapidement. Titulaire indiscutable au PSG à 17 ans, le titi devrait être convoqué par Didier Deschamps en équipe de France A pour les matches contre Gibralatar et la Grèce.

Warren Zaïre-Emery est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis un an et demi. Lancé chez les professionnels, à 16 ans, par Christophe Galtier, avant de devenir un joueur de base du onze de Luis Enrique depuis le début de la saison. Ses performances sur le terrain ont tapé dans l’œil de beaucoup d’observateurs, dont Thierry Henry. Ce dernier l’a convoqué chez les Espoirs et lui a confié le brassard de capitaine. Mais lors de cette trêve internationale, il ne devrait pas retrouver l’ancien attaquant. En effet, comme annoncé par plusieurs médias, l’Equipe confirme qu’il devrait faire partie de la liste de Didier Deschamps pour les matches des Eliminatoires à l’Euro 2024 contre Gibraltar et la Grèce.

Didier Deschamps le surveille depuis plusieurs mois

Selon le quotidien sportif, cela déjà plusieurs mois que Didier Deschamps suit le titi du PSG avec attention et délectation. « Rarement, en public comme en privé, le patron des Bleus ne s’était montré aussi laudateur avec un joueur français qu’il n’avait pas encore convoqué. » Le sélectionneur des Bleus a loué à plusieurs reprises les qualités du milieu de terrain et salué ses belles performances sur le terrain. « Parmi ces performances, il y a forcément celle face à Milan, en Ligue des champions, au Parc des Princes, sous les yeux du sélectionneur présent en tribunes. Ce jour-là, WZE avait offert deux passes décisives et étalé un volume de jeu impressionnant. » Même hier, lors de la défaite du PSG contre les Milanais, il est resté le patron du milieu de terrain de son équipe, conservant son autorité en toutes circonstances, lance l’Equipe. Ce dernier explique que la décision de Didier Deschamps de sélectionner Warren Zaïre-Emery était quasiment prise après la performance XXL contre l’AC Milan au Parc. « Le forfait d’Aurélien Tchouaméni (fracture du deuxième métatarse), trois jours plus tard, après le Clasico, l’a sans doute validée mais même si le milieu du Real Madrid avait été présent au prochain rassemblement, le jeune Parisien l’aurait été également« , conclut le quotidien sportif.