Zaïre-Emery, buts… Les chiffres clés avant Auxerre / PSG

Ce vendredi soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Auxerre lors de la 19e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouve les terrains ce vendredi avec le déplacement à Auxerre pour le compte de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre contre l’avant-dernier du championnat qui doit permettre au club de la capitale de reprendre, au moins provisoirement, la tête de la Ligue 1. En championnat, le PSG reste sur quatre victoires de suite. Lors de ces quatre rencontres, il a marqué à treize reprises, soit une moyenne de trois buts par match, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des champions d’Europe. À l’extérieur en championnat, le club de la capitale n’a perdu que trois de ses 50 derniers matches (36 succès et 11 nuls).

100e match en Ligue 1 pour Zaïre-Emery ?

Le PSG reste d’ailleurs sur huit matches sans défaite contre Auxerre (six victoires et deux nuls). Ce vendredi soir, les deux équipes s’affronteront pour la 79e fois de leur histoire. Le bilan est en la faveur du PSG avec 34 victoires, 23 nuls et 21 défaites. Le club de la capitale aime marquer contre les Auxerrois. En effet, le club de la capitale a fait trembler les filets 101 fois contre Auxerre. L’AJA fait partie des 18 équipes qui ont au moins encaissé 100 buts contre le PSG avec Bastia, Bordeaux, Brest, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Saint-Étienne, Sochaux, Strasbourg et Toulouse. Annoncé titulaire ce soir, Warren Zaïre-Emery atteindrait une barre symbolique. Le titi du PSG jouerait en effet son 100e match en Ligue 1.