Zaïre-Emery : « C’est l’objectif qu’on s’est donné, de tout gagner »

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Angers (1-0) lors de la deuxième journée de Ligue 1. Warren Zaïre-Emery a salué la victoire parisienne tout en ne cachant pas que le PSG devait encore trouver sa forme.

Après sa victoire sur la pelouse de Nantes lors de la première journée (0-1), le PSG retrouvait le Parc des Princes hier soir avec la réception d’Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Sans forcer, les Parisiens se sont imposés grâce à un but de Fabian Ruiz. Après seulement deux semaines d’entraînement, les joueurs de Luis Enrique ne sont pas encore au point physiquement. Présent en zone mixte, dans des propos relayés par Le Figaro, Warren Zaïre-Emery a souligné la force du collectif parisien.

« On montre qu’on est une équipe »

« Franchement, ça doit faire deux semaines qu’on a repris l’entraînement, c’est toujours compliqué, mais on montre qu’on est une équipe, qu’on ne lâche jamais rien. Et gagner, c’est le meilleur moyen de commencer la saison. C’est l’objectif qu’on s’est donné, de tout gagner. La tactique frileuse d’Angers ? C’est toujours compliqué de jouer face à une équipe en bloc bas. Maintenant, c’est à nous de s’adapter, de mettre du rythme, de vite changer, de vite tourner le ballon pour créer des brèches et concrétiser nos occasions. » Le titi du PSG a également a réfuté toute pression supplémentaire au vu du statut de champion d’Europe. « Franchement, on a toujours les mêmes objectifs, de tout gagner, je ne me dis pas qu’on est champion, qu’on a tout gagné. Je repars de zéro et on repart tous de zéro pour tout gagner cette année aussi. Chaque saison, on veut être le plus compétitif possible donc il y aura toujours du travail, toujours des améliorations à faire et on va tout faire pour.«

« L’objectif, c’est de me remettre en confiance »

Warren Zaïre-Emery a aussi évoqué les adieux de Gianluigi Donnarumma devant les supporters du PSG au Parc des Princes. « J’ai passé trois saisons avec lui. C’est juste exceptionnel, c’est un très bon gardien, l’humain est parfait. On a juste à le remercier. S’il reste, ça sera avec grand plaisir. Et s’il part, on le remerciera du fond du cœur. » Le milieu de terrain a enfin évoqué ses objectifs personnels pour cette saison 2025-2026. « L’objectif, c’est de me remettre en confiance, de prendre du plaisir et d’aller chercher ma place, là où j’étais il y a deux ans, l’année dernière encore, c’est l’objectif. Je vais donner le meilleur de moi-même et reprendre confiance en moi, c’est ce que j’ai à faire.«