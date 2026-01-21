Zaïre-Emery : « C’est un match assez frustrant »

Sur la pelouse du Sporting, le PSG s’est incliné lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Warren Zaïre-Emery évoque un résultat injuste.

Ultra-dominateur et s’étant procuré un nombre incalculable d’occasions, le PSG s’est tout de même incliné contre le Sporting ce mardi soir lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-1). Cinquième avant les matches de demain, le club de la capitale devra impérativement s’imposer contre Newcastle mercredi prochain pour maintenir sa place dans le top 8. Meilleur joueur du PSG lors de cette rencontre contre le club portugais, Warren Zaïre-Emery a évoqué une défaite injuste pour son équipe.

« Ça va nous servir pour la suite »

« C’est un match assez frustrant. On domine, on a le ballon, on se procure des occasions et, au final, on ne gagne pas le match. C’est le football, le football c’est un sport qui est injuste. Des fois, tu vas faire un mauvais match et tu vas gagner, et d’autres fois, tu vas faire le meilleur match de ta vie, mais tu vas perdre, lance le titi du PSG en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport. Ce sont des situations qui arrivent et, comme je l’ai dit, ce sont les petits détails qui font la différence. Tous les matches servent. On apprend dans chaque match, on essaye d’analyser tout ce que l’on peut faire de mieux et ce que l’on a fait de moins bien. Ça va nous servir pour la suite. On va toujours tout donner pour remporter tous les matches possible. »





