Zaïre-Emery, Doué… Les chiffres clés après PSG / Liverpool

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Petit retour en chiffres sur ce beau succès parisien.

Le PSG a pris une option pour les demi-finales de la Ligue des champions mercredi soir avec sa victoire lors du quart de finale aller contre Liverpool sur la pelouse du Parc des Princes (2-0). Les Parisiens devront terminer le travail à Anfield mardi soir. Le PSG est en forme en phase à élimination directe de Champions League puisqu’il reste sur une série de huit matches sans défaite (sept victoires, un nul). Il égale le record établi par un club français dans la compétition, indique le club de la capitale sur son site internet. Avec le succès contre les Reds, le PSG enchaîne une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues, soit sa meilleure série de la saison.

À lire aussi : LDC – Le PSG bien représenté dans l’équipe UEFA de la semaine

Khvicha Kvaratskhelia dans l’histoire du PSG

Auteur d’une prestation XXL mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 40 apparitions en Ligue des champions, à 20 ans et 31 jours, effaçant des tablettes le record précédemment détenu par Jude Bellingham. Premier buteur du PSG contre Liverpool, Désiré Doué est devenu le sixième plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts en Ligue des champions. Encore une fois buteur lors d’un grand match de Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia est le premier joueur de l’histoire du PSG à marquer lors de quatre matches consécutifs dans une même phase à élimination directe de Champions League.





