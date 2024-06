Zaïre-Emery et Barcola ne participeront pas aux JO

Présent dans la première pré-liste de Thierry Henry pour les JO, les deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne participeront pas à la compétition.

Auteurs d’une bonne saison sous le maillot du PSG, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont été convoqués par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2024. Les deux joueurs étaient aussi présents dans la pré-liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Mais leur présence dans la liste définitive du champion du monde 98 n’aurait pas été possible. En effet, le PSG avait fait savoir que Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne seraient pas libérés pour la compétition, jouant déjà l’Euro. Ce mardi, la Fédération française de football (FFF) a dévoilé une nouvelle pré-liste.

A voir aussi : Edf : Bradley Barcola, une première pleine d’espoirs

Les Lillois et Mathys Tel également absents

Et dans cette dernière ne figurent pas les deux joueurs du PSG, ni les joueurs de Lille, Leny Yoro, Lucas Chevalier et Bafodé Diakité mais également l’attaquant du Bayern Munich, Mathys Tel. Avec ces départs, Thierry Henry a décidé de convoquer trois nouveaux joueurs, Chrislain Matsima de l’AS Monaco, Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais et Andy Diouf du RC Lens. Ces joueurs sont attendus pour le stage de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui commence ce dimanche au CNF Clairefontaine.

La pré-liste de l’Equipe de France pour les JO 2024