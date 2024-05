Appelés avec l’équipe de France pour disputer l’Euro 2024, les deux joueurs du PSG, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, ne devraient pas enchaîner avec les Jeux Olympiques de Paris dans la foulée.

L’été s’annonce chargé pour le PSG et ses joueurs. Alors que la fin de saison approche à grand pas avec une finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, plusieurs internationaux seront ensuite concernés par l’Euro 2024 et la Copa America. Et la direction parisienne devra également trancher sur certains joueurs qui souhaitent disputer les Jeux Olympiques 2024.

Les deux Parisiens n’enchaîneront pas Euro et JO

Si le club parisien pourrait autoriser Achraf Hakimi, qui ne dispute pas de compétition continentale cet été, à disputer le tournoi olympique du 24 juillet au 9 août, concernant les internationaux français, la situation est plus compliquée. En effet, Thierry Henry espère pouvoir compter sur un groupe qualitatif pour disputer la compétition. Cependant, les présences de Warren Zaïre-Emery (18 ans) et Bradley Barcola (21 ans) aux JO semblent à ce jour impossible. Si le PSG a expliqué que les décisions seront prises au cas par cas, les deux jeunes vont disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France (14 juin – 14 juillet). Et, « les deux joueurs de moins de 23 ans sélectionnables par Henry ne seront probablement pas libérés puisqu’ils vont faire l’Euro. A contrario, Achraf Hakimi (25 ans), sélectionnable par le Maroc – selon le principe que trois joueurs nés avant le 1er janvier 2001 peuvent être présents parmi les 18 retenus -, a plus de chances de l’être », explique L’Equipe dans son édition du jour. Le sélectionneur des Bleuets devrait dévoiler sa liste la semaine prochaine (probablement entre mardi et jeudi), qui restera modifiable pendant quelques semaines.