Performant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été sélectionné parmi les 25 finalistes du Golden Boy 2023, au même titre que Xavi Simons, prêté au RB Leipzig.

Devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a connu une progression fulgurante ces derniers mois. Considéré comme le présent et le futur du PSG au poste de milieu de terrain, l’international Espoir français de 17 ans a montré son importance dans l’entrejeu des Rouge & Bleu ces derniers matches. De quoi impressionner l’Europe entière.

Une grosse concurrence pour Zaïre-Emery

Et ce jeudi, Tuttosport a dévoilé les 25 finalistes de l’édition 2023 du Golden Boy, récompense dédiée au meilleur joueur européen de moins de 21 ans. Et sans surprise, Warren Zaïre-Emery est présent dans cette liste finale. Il est accompagné par Xavi Simons, prêté par le PSG au RB Leipzig cette saison. Mais la concurrence sera rude pour le Titi parisien et trois noms semblent se détacher : Jamal Musiala (Bayern Munich), Xavi Simons (RB Leipzig, ex-PSV) et Jude Bellingham (Real Madrid, ex-Borussia Dortmund). Pour savoir qui prendra la succession de Gavi, il faudra attendre le 4 décembre prochain lors de la remise des prix à Turin. Avant cela, 50 journalistes de toute l’Europe voteront pour l’élu de cette édition 2023. À ce jour, un seul joueur du PSG a remporté cette récompense, Kylian Mbappé en 2017. À noter que chez les Golden Girl, la Parisienne, Laurina Fazer, est en course parmi les 10 finalistes pour remporter ce titre individuel.

Les 25 finalistes du Golden Boy

Jude Bellingham (Real Madrid, ex-Borussia Dortmund)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Xavi Simons (RB Leipzig, ex-PSV Eindhoven)

Antonio Silva (SL Benfica)

Alejandro Baldé (FC Barcelone)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Benjamin Sesko (RB Leizpig, ex-RB Salzbourg)

Giorgio Scalvini (Atalanta Bergame)

Rasmus Holjlund (Manchester United, ex-Atalanta Bergame)

Levi Colwill (Chelsea, ex-Brighton)

Johan Bakayoko (PSV Eindhoven)

Milos Kerkez (Bournemouth, ex-AZ Alkmaar)

Arthur Vermeeren (Royal Antwerp)

Evan Fergusson (Brighton)

Lucas Gourna-Douath (RB Salzbourg)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Ousmane Diomandé (Sporting Portugal)

Arnau Martinez (Girone)

Mathys Tel (Bayern Munich)

Andy Diouf (RC Lens, ex-FC Bâle)

Arda Güler (Real Madrid, ex-Fernerbahçe)

Bilal El-Khannouss (Genk)

Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

Joao Neves (SL Benfica)

Lamine Yamal (FC Barcelone)

Les 10 finalistes du Golden Girl