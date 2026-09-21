Zaïre-Emery forfait avec les Bleus, remplacé par un de ses coéquipiers au PSG

Après la victoire du PSG sur Marseille hier soir, la trêve internationale a ouvert ses portes. Convoqué par Zinédine Zidane, Warren Zaïre-Emery n’y participera pas. Il est remplacé par un de ses coéquipiers au PSG.

La première trêve internationale de la saison a ouvert ses portes ce lundi. Le PSG a vu un très grand nombre de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives. Cela aurait dû être le cas de Warren Zaïre-Emery, qui avait été convoqué par Zinedine Zidane pour participer aux quatre matches de la phase de poules de la Ligue des nations. Il était accompagné de deux de ses coéquipiers au PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Mais le titi parisien doit déclarer forfait pour ce rassemblement.

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Touché aux adducteurs

En effet, comme le rapportent Julien Froment, journaliste pour France Info, et Le Parisien, Warren Zaïre-Emery est touché aux adducteurs. Le staff médical des Bleus et celui du PSG ont acté le forfait du milieu de terrain, indique le quotidien francilien. Il effectuera donc sa convalescence au sein de son club. Pour remplacer Warren Zaïre-Emery, Zinédine Zidane a décidé de faire appel à un de ses coéquipiers au PSG, Maghnes Akliouche. Pas présent dans la première liste, l’ancien monégasque va donc rejoindre la sélection pour les trois prochaines semaines. Une information confirmée par la Fédération française de football.

Zaire-Emery touché aux adducteurs, remplacé par Akliouche, annonce le staff de l'équipe de France. @franceinfo — Julien Froment (@JulienFroment) September 21, 2026