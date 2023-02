Zaïre-Emery heureux après son premier but en professionnel

Entré en jeu en cours de match, Warren Zaïre-Emery a inscrit son premier but en professionnel et scellé la victoire du PSG contre Montpellier ce soir (1-3). Un but historique, puisqu’il devient le plus jeune buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. Au micro de Canal Plus Sport 360, le titi parisien s’est réjoui de cette réalisation.

« C’est mon premier but en Ligue 1, je suis très content. Je ne me projette pas souvent, j’essaye de le faire. Aujourd’hui ça a payé. C’est mon premier but, je suis content et j’espère qu’il y en aura d’autres. Je savais que c’était la meilleure solution de tirer, j’ai pris ma chance et ça a payé. Ils venaient de marquer, il était un peu en feu. J’ai fait une bonne récupération pour aller marquer. J’ai mis un peu l’équipe à l’abri et je suis très content. Il y a beaucoup de jeunes dans l’équipe. Des fois, le coach nous fait rentrer donc on doit apporter notre pierre à l’édifice.«