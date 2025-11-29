Zaïre-Emery : « Il fallait être plus précis, mettre aussi de l’intensité »

Ce samedi après-midi, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (1-0). Les Parisiens pourraient perdre la tête de la Ligue 1 ce soir.

Le PSG se déplaçait à Monaco pour le compte de la quatorzième journée de la Ligue 1. Dans un match dans lequel Monaco n’a pas laissé le PSG jouer son jeu, le club de la capitale s’est incliné sur un but dans le dernier quart d’heure des Monégasques (1-0). À dix contre onze dans les dix dernières minutes de la rencontre, le PSG s’est procuré des situations mais n’a pas réussi à marquer. Il s’incline pour la deuxième fois de la saison en championnat et pourrait perdre sa place de leader. Au micro de Ligue 1 +, Warren Zaïre-Emery est revenu sur ce revers parisien.

« Il n’y a pas d’excuse à avoir sur l’intensité »

« C’était une bonne équipe de Monaco, qui est venue nous chercher haut, avec beaucoup de duels, beaucoup d’intensité. On savait que ça allait être un match difficile. Il fallait être plus précis, mettre aussi de l’intensité, garder le ballon et trouver nos brèches comme d’habitude. Aujourd’hui, on a été un peu moins précis. C’est ce qui a fait cette défaite. Il faut continuer à travailler, à faire les choses comme on sait le faire et ne plus laisser passer les trois points parce qu’ils sont importants. Que dit le coach sur la fatigue qui pèse ? Franchement, il ne nous dit rien, juste de continuer. Les deux équipes jouent tous les trois jours donc il n’y a pas d’excuse à avoir sur l’intensité. Maintenant, c’est vrai qu’il y a l’enchaînement des matches, on ressent la fatigue mais ce n’est pas une excuse. On doit continuer, faire les courses dans la profondeur parce qu’aujourd’hui ils ont joué très haut. C’était peut-être ce qu’il fallait faire le plus. On va voir en vidéo ce qu’il y a de mieux à faire et travailler pour gagner les prochains matches. »