Zaïre-Emery : « J’ai encore une grosse marge de progression »

De nouveau titulaire au poste de latéral droit, le Titi du PSG, Warren Zaïre-Emery, a sorti une nouvelle prestation solide lors de la large victoire face au Stade Rennais (5-0).

Son retour en équipe de France Espoirs en octobre dernier lui a fait le plus grand bien. Depuis plusieurs semaines désormais, Warren Zaïre-Emery retrouve son niveau et de la confiance. Face au Stade Rennais ce samedi, l’international français a enchaîné une 16e titularisation de suite et a une nouvelle fois répondu présent au poste de latéral droit. Solide défensivement, le joueur de 19 ans s’est aussi offert quelques projections balle au pied. En zone-mixte, après la large victoire face aux Rennais (5-0), le Titi s’est montré satisfait de la performance de son équipe et estime qu’il peut encore progresser, dans des propos rapportés par L’Equipe.

À lire aussi : PSG / Stade Rennais – Les notes des joueurs parisiens

Une large victoire, est-ce que ça fait du bien ?

« On essaye de toujours jouer de la même manière, peu importent les matches. On se prépare bien, on a gagné 5-0 et ça fait plaisir. On va bien passer la semaine pour être prêts mercredi (contre l’Athletic Bilbao). C’est toujours difficile de jouer des équipes comme Rennes qui viennent nous chercher et qui mettent de l’intensité. »

La pression du RC Lens

« Ça nous oblige à être concentré tout le temps, on est derrière eux, on va aller les chercher. »

Est-il rassuré par Matvey Safonov ?

« Peu importe le gardien qu’on a, on est fiers d’avoir ces trois gardiens (Chevalier, Safonov et Marin). On a confiance en eux, ils font le travail. »

Est-il à son meilleur niveau ?

« Je ne peux pas dire mais je me sens bien, en confiance. J’ai encore une grosse marge de progression je pense. Ça peut arriver dans une carrière de ne pas toujours être au même niveau, l’objectif, c’est que ça n’arrive pas trop souvent. »

Pour PSG TV, Warren Zaïre-Emery est une nouvelle fois revenu sur la victoire des Rouge & Bleu : « J’ai très bien vécu cette soirée. C’est une bonne victoire, on en avait besoin. Je suis très content de l’équipe, on a fait un bon match, on va bien préparer la semaine pour aller en Champions League mercredi. Notre objectif n’est pas d’être deuxièmes mais d’être premiers, donc on va continuer à travailler pour essayer de gagner les matches et passer devant. »