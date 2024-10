Warren Zaïre-Emery est l’un des cadres du PSG à seulement 18 ans. Même s’il est un peu moins performant ces dernières semaines, Luis Enrique lui accorde sa confiance. Le titi du PSG s’est confié à Téléfoot.

Après des débuts tonitruants à moins de 17 ans au sein du PSG, Warren Zaïre-Emery est très rapidement devenu un cadre du club de la capitale, que ce soit avec Christophe Galtier ou Luis Enrique. Avec ses performances avec son club formateur, il a été appelé en équipe de France. Avec les Bleus, le jeune milieu de terrain (18 ans) joue moins. Ce dimanche, Téléfoot a dévoilé une interview du titi parisien. Son faible temps de jeu avec la France, sa première sélection et son premier but, son état de forme, la saison du PSG…

Son faible temps de jeu avec la France

« C’est à moi d’élever mon niveau, de me redonner confiance pour que je sois meilleur. Il y a les meilleurs joueurs à chaque poste. Il faut tout de suite voir plus vite, jouer plus vite. C’est plus costaud, plus physique. Ce sont toutes ces choses-là qui font qu’il faut élever son niveau. Je suis prêt pour ça. »

Sa première sélection, son premier but et sa blessure

« Franchement, c’était un très beau souvenir, même s’il y a eu la blessure juste après. Ça a été un moment assez compliqué. Je ne dirais pas que cela m’a stoppé dans ma lancée, mais cela m’a mis un coup. Allez vite faire les soins, revenir le plus vite possible parce qu’il y avait des échéances importantes avec le club. »

Les critiques

« Les critiques, cela fait partie du jeu. Il y en aura toujours, Quel que soit le joueur. Quand je vois que Cristiano Ronaldo est critiqué alors qu’il n’a rien à dire sur le joueur… C’est à moi de travailler, de faire abstraction de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que c’est une étape qui va passer. Je n’ai que 18 ans, une marge de progression qui est énorme. »

Luis Enrique

« La relation, elle est très bonne. Je pense que c’est un bon coach et que je vais bien progresser avec lui. »

Le début de saison du PSG

« Cette année, ce qui est bien, c’est que la pression, elle est sur tout le monde. Le mot que l’on a, c’est le collectif. On bosse tous ensemble, on fait les choses tous ensemble. Tout le monde défend, tout le monde attaque. On a tous le même objectif, que ce soit les joueurs ou le club. On voit tous dans la même direction. »

Le Bac

« Ce n’a pas été facile. Les gens, ça, ils ne le voient pas. Quand il y a match le dimanche et que le lundi, il faut aller à l’école alors que l’on est rentré à quatre heures du matin. Ça, les gens ne le voient, ne le savent pas. »

Un souhait pour la fin de la saison

« Continuer à progresser, que ce soit en club ou en équipe de France. Continuer à prendre de l’expérience. Je pense que c’est déjà bien. »