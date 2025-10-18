Zaïre-Emery : « Je suis allé en Espoirs pour prendre cette confiance »

Meilleur parisien sur la pelouse du Parc des Princes lors du match nul entre le PSG et Strasbourg (3-3), Warren Zaïre-Emery a évoqué son retour en forme.

Capitaine du soir, Warren Zaïre-Emery a été le meilleur parisien sur la pelouse lors du spectaculaire match nul entre le PSG et le RC Strasbourg (3-3) en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Positionné en sentinelle, l’international français a été très actif avec 99 ballons touchés, 99% de passes réussies et 8 ballons récupérés. Présent en zone mixte après le match, le milieu de 19 ans a été questionné sur la force mentale de l’équipe parisienne et sur sa forme actuelle, dans des propos rapportés par L’Equipe.

À lire aussi : PSG / Strasbourg – Les notes des joueurs parisiens

Son regain de forme

« Franchement, je me sens bien. Je suis allé en Espoirs pour prendre cette confiance, toucher le ballon et jouer vers l’avant. Personnellement, je pense que ça n’a pas été un mauvais match de ma part. Je me sens bien et j’espère que ça va continuer comme cela. »

Son positionnement en sentinelle

« Quand on est numéro 6, on essaye d’avoir le plus de ballons possibles, demander le plus possible. En étant plus bas, j’ai plus le ballon. J’ai aussi cette qualité pour prendre le ballon, de jouer avec mon corps et être aussi ce numéro 8. Que je joue 6 ou 8, le coach laisse cette liberté de descendre, de monter, d’aller en profondeur et de faire un peu ce que l’on veut. »

L’adversité en Ligue 1 cette saison

« Je ne pense pas que ce sera plus dur que la saison dernière. On prend tous les matches de la même manière. Ce sont tous des matches difficiles. Revenir de la trêve et jouer contre Strasbourg, une équipe jeune qui met beaucoup d’intensité dans les duels, ce n’était pas facile. On a été menés mais on a su revenir, ça montre la force de notre équipe. »

La seconde période du PSG

« On a eu une bonne réaction. Le coach (Luis Enrique) a parlé à la mi-temps, il a dit qu’on devait faire mieux. On est revenus avec d’autres intentions en seconde période, les changements ont été bons. Si on ne peut pas gagner, il faut apprendre à ne pas perdre. Ça nous prépare bien pour le match en Ligue des champions (mardi à Leverkusen). »