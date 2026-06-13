Zaïre-Emery : « La deuxième Ligue des champions, elle est juste magnifique »

Warren Zaïre-Emery a été l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Vainqueur de sa deuxième Ligue des champions, il n’a pas caché avoir eu un peu de frustration au moment de commencer la finale sur le banc.

Après une saison 2024-2025 décevante, où il avait perdu sa place au milieu de terrain au profit de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par Luis Enrique lors de l’exercice 2025-2026. Que ce soit dans le couloir droit de la défense ou au milieu de terrain, son poste de formation, le titi parisien a retrouvé son meilleur niveau et a été l’un des protagonistes de la nouvelle victoire des Rouge & Bleu en Ligue des champions. Dans une interview accordée à TF1, Warren Zaïre-Emery a été questionné sur la finale de la Ligue des champions qu’il a commencée sur le banc, Achraf Hakimi et Fabian Ruiz ayant retrouvé leur place dans le onze. Et il n’a pas caché avoir été un peu frustré de ne pas débuter cette finale contre Arsenal, même s’il a savouré ce nouveau titre.

Retrouver les Bleus

« Ça fait du bien. C’est toujours une fierté de porter le maillot des Bleus. Je suis très content d’être ici, très fier de ma saison avec le club et de faire partie de ce groupe. Et l’objectif, il est clair, c’est d’aller remporter la Coupe du monde. »

Première Coupe du monde avec l’équipe de France

« C’est une grande fierté. Quand on est gamin, on rêve de ces moments-là, de jouer avec les Bleus et de participer à une Coupe du monde, c’est encore plus beau. Je pense que c’est avant tout grâce à la saison que j’ai faite. Je suis très content de cette saison. Il faudra juste prendre du plaisir, prendre de l’expérience en Bleus et profiter de chaque moment. »

Son retour en forme

« C’est une situation que j’ai eu du mal à accepter, d’être sur le banc, de ramer un petit peu. Après être descendu en Espoirs, j’ai réussi à regagner cette confiance. L’enchaînement des matches qui m’a donné ce volume de jeu, cette intensité. Et après, cela s’est fait naturellement. Quand la confiance, elle revient, les qualités reviennent. Je me rappelle qu’un dirigeant au club m’a dit : « Les qualités, tu les as, on ne peut pas te les enlever. » Donc, c’était juste la confiance. Et après, j’ai refait ce que j’aimais faire, c’était jouer au foot, prendre le ballon, aller vers l’avant, percuter, gagner les duels. C’est le football que j’aime. Et je vais essayer de continuer au maximum. »

La deuxième Ligue des champions de suite du PSG

« C’était une fierté. Je me rappelle, la première c’était incroyable. La seconde, elle est juste magnifique. De voir tout le monde fêter, nos supporters qui étaient-là, les familles. Je me rappelle de la première avec Marquinhos qui pleurait, ses émotions. La deuxième, c’était différent. C’est un soulagement. La saison a été longue, compliquée. Il y a eu beaucoup de blessures, de rotations. Finir comme ça, c’est juste magnifique. »

La mentalité d’aller chercher la troisième

« On ne s’arrête jamais. On a toujours faim de trophées. Ce sont des émotions que l’on veut revivre. Un trophée, cela ne se banalise pas et quand on peut en gagner un, il ne faut pas, il faut tout faire pour aller le chercher. »

La frustration de ne pas commencer la finale

« C’est vite passé. Vous savez, c’est les choix du coach. C’est sa formule. On ne peut pas lui en vouloir. Il a gagné, c’est comme ça. C’est vrai que sur le moment, j’étais un peu frustré. Mais quand on voit l’équipe qui gagne, que tout se passe bien, on ne peut être que content. J’ai pris du plaisir à rentrer sur le terrain et jouer pour cette équipe. »