À l’approche du match des U19 du PSG contre Salzbourg en Youth League demain, les joueurs devront répondre présents pour s’imposer lors de ce quart de finale de la Ligue des Champions. À commencer par Warren Zaïre-Emery, jeune milieu de terrain parisien de 16 ans, qui a fait l’objet d’un article dans Le Parisien.

Le milieu de terrain défensif n’en finit plus d’impressionner les observateurs. Malgré sa discrétion et sa timidité, Emery est en avance à tous les niveaux. Alors qu’il est surclassé dans toutes les catégories de jeunes, il a déjà effectué un premier entraînement avec les professionnels en septembre dernier, peut-on lire dans Le Parisien. Le journal revient sur ses débuts et raconte son passage dans son premier club, le FCM Aubervilliers. Tout de suite, le PSG n’attend pas pour le signer en 2014. C’est le début d’une grande aventure pour le jeune titi parisien qui fait l’unanimité auprès de tout ceux qui l’ont côtoyé. C’est le cas d’Hervé Guégan, son ancien entraîneur : « Pour moi, il joue avec la maturité d’un joueur de 19-20 ans (…) C’est sûrement ce que j’ai vu de mieux ».

Alors qu’il vient d’être surclassé en équipe de France U17 pour disputer le Tour Élite de l’Euro de la catégorie, le PSG se refuse de fermer les yeux sur cette pépite. Le joueur est sous contrat aspirant jusqu’en 2024 mais « Paris a bien compris qu’il tenait entre les mains un joueur rare (…) Un phénomène de précocité comme on en a peu vu au camp des Loges ces dernières années », déclare Le Parisien. Toujours selon le journal, les discussions pour un premier contrat professionnel auraient débuté.