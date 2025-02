Zaïre-Emery : « L’objectif est d’être prêt pour Liverpool »

De retour à la compétition ce mercredi face à Saint-Brieuc, le milieu du PSG, Warren Zaïre-Emery, a pour objectif d’être prêt pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool.

Le PSG aborde un moment charnière de sa saison avec une infirmerie vide. En effet, Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye ont profité de la large victoire face à Saint-Brieuc en Coupe de France pour faire leur retour à la compétition. Absent des terrains depuis le 29 janvier dernier et une entorse de la cheville contractée contre Stuttgart, l’international français est désormais apte pour aborder les prochaines grosses échéances.

« On peut toujours s’améliorer et il y a toujours des choses à modifier »

Un retour important à moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Liverpool (5 mars). Présent en zone mixte, le Titi a été questionné sur son retour à la compétition, dans des propos rapportés à L’Equipe. Son objectif sera d’être prêt pour la rencontre face aux Reds : « Je voulais revenir au plus vite, l’objectif est d’être prêt pour Liverpool. J’ai fait beaucoup de cardio, j’étais là ce soir pour être prêt et tout donner comme je le fais souvent. On va essayer d’être dans la meilleure forme possible pour Lille déjà et après Liverpool », a déclaré le milieu de 18 ans avant d’être questionné sur la forme étincelante de son équipe pendant son absence. « C’est beau et à la fois frustrant. J’étais soit en tribune soit chez moi, et je n’avais qu’une envie, jouer avec eux et prendre du plaisir. Mais j’ai pris du plaisir à les regarder. On peut toujours s’améliorer et il y a toujours des choses à modifier. On est bien et on est confiants. »