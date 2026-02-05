Zaïre-Emery : « Luis Enrique est juste un coach extraordinaire »

Depuis plusieurs semaines, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son meilleur niveau. Le titi du PSG est revenu sur sa très belle première partie de saison avec les Rouge & Bleu.

Que ce soit au poste d’arrière droit ou bien au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations de haut vol avec le PSG. Le titi est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison avec 33 matches toutes compétitions confondues (2687 minutes de temps de jeu, un but trois passes décisives). À seulement 19 ans, il a déjà participé à 160 rencontres avec le PSG. Contre Auxerre, le 23 janvier dernier, Warren Zaïre-Emery a atteint la barre des 100 matches en Ligue 1. Pour PSG TV, l’international français est revenu sur cet accomplissement, tout en évoquant sa saison 2025-2026 et le Classico qui arrive, Luis Enrique…

La barre des 100 matches en Ligue 1

« C’est avant tout une fierté, la démonstration de la confiance que l’entraîneur, le Président et Luis Campos donnent à tous les jeunes. Cela montre aussi que le club dans son ensemble veut faire confiance à la jeunesse, et mise sur nous. Aujourd’hui, je suis très fier d’avoir disputé ces 100 matches et j’espère qu’il y en aura encore beaucoup ! Ce n’est que du plaisir, et j’espère continuer dans ce sens. »

Un modèle pour les titis

« Sans le faire exprès alors ! Je me rappelle, quand je suis arrivé, il y avait Presko qui était toujours là pour nous donner des conseils ou même le fait d’observer, lui et les autres. Je pense que c’est une chose que tous les jeunes doivent faire, toujours tout donner, regarder et apprendre. Je pense que c’est la meilleure des choses. Parfois, on n’a pas besoin de parler avec tout le monde. On apprend juste en regardant. C’est ce que ce que j’essaye de faire au mieux depuis que je suis arrivé ici. »

Il a joué tous les matches du PSG cette saison

« Je me prépare toujours de la même manière. J’essaye de toujours jouer les matches avec le plus d’énergie possible, en mettant le plus d’intensité. Et je pense que c’est ce qu’il m’a manqué un petit peu la saison dernière : l’intensité dans mes courses, l’impact dans les duels. J’ai réussi à analyser cela et j’ai retrouvé cette confiance aujourd’hui. Je pense que ça fait la différence et ça me fait du bien. Je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain et essaye de prendre tous les matches de la même manière, sans me poser de questions, et aussi de bien récupérer. On a également le meilleur centre d’entraînement, les meilleurs kinés… Je ne ressens pas la fatigue pour le moment et j’espère continuer dans ce sens, et continuer à jouer le plus de matches possibles. »

Sa polyvalence

« Oui, c’est une force. Il faut savoir jouer à tous les postes. Je pense que c’est un plus pour moi, et aussi un plus pour l’équipe d’avoir un joueur qui peut jouer un peu partout, sur lequel tu sais que tu peux compter. Pour moi, peu importe le poste, tant que je joue, je suis content ! C’est avec plaisir que j’aide l’équipe, à n’importe quel poste. »

Ce qu’il a appris du poste de latéral droit

« J’ai appris à m’aligner avec ma ligne défensive, à avoir le bon tempo pour aller sortir au pressing parce que chez nous, le latéral droit va souvent chercher le latéral gauche adverse. Cela m’a aussi permis de travailler mon cardio parce que c’est différent lorsque tu évolues en tant que milieu de terrain. En kilomètres parcourus, c’est à peu près pareil, mais les courses sont de plus haute intensité et je pense que ça m’a fait du bien. Et quand je jouerais au milieu, cela m’aidera aussi pour mettre encore plus d’intensité et toucher encore plus de ballons. »

Luis Enrique

« C’est le coach ! Il a toujours été là pour tous les joueurs. Je me rappelle, quand c’était un peu plus difficile l’année dernière, il ne m’a pas lâché, était derrière moi, à venir me donner des conseils… Aujourd’hui, je suis en confiance, je suis bien et il est derrière moi. Il exige le meilleur de moi-même et n’est jamais rassasié. Il est toujours derrière tout le monde ! Je pense que c’est juste un coach extraordinaire qui n’en a jamais assez, qui veut toujours le meilleur de tout le monde et la meilleure version de chaque joueur à chaque poste. Le fait qu’il parle comme ça de moi, ça me fait plaisir et j’essaye de lui rendre le plus possible sur le terrain tout ce qu’il me donne et de donner toujours le meilleur de moi-même. »

Le Classico

« En tant que Titi, c’est toujours différent ! Après, mes habitudes ne changent pas pour ce match. On veut bien sûr tous le gagner que ce soit nous, joueurs, le club, les supporters… Je sais qu’ils seront là, en feu, et nous, allons essayer de faire pareil sur le terrain et on va tout donner pour gagner. C’est l’objectif. C’est toujours difficile de jouer contre eux, mais au Parc, avec les supporters qui poussent, ce sera différent et on va tout faire pour gagner. »





