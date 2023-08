Le PSG a pu compter sur un milieu de terrain performant lors de la belle victoire face au RC Lens (3-1). Et Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois impressionné.

Avec une prestation collective aboutie, le PSG a obtenu sa première victoire de la saison face au RC Lens dans le choc de cette 3e journée de Ligue 1. Et les Rouge & Bleu ont pu s’appuyer sur un milieu de terrain conquérant, notamment en seconde période. Titulaire pour la troisième fois d’affilée sous Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a livré un match abouti et a même eu le droit à une belle ovation du public en fin de rencontre. En zone mixte, le Titi est revenu sur sa marge de progression et sa relation avec le coach Luis Enrique, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Sa marge de progression

« Je dois m’améliorer un peu partout. J’ai de très bons milieux à mes côtés. Je pense à Manu (Ugarte), il est fou (rires). Il récupère trop de ballons. C’est un grand plaisir de jouer avec lui et Vitinha. »

Sa relation avec le coach Luis Enrique

« C’est un très bon coach, il est proche de nous. Il nous fait des séances vidéo, il nous prend en entretien. Il est là pour nous. Il veut qu’on arrive à créer une relation rapidement. »

Mbappé va-t-il rester cette saison ?

« Je n’en sais rien. Ce n’est pas à moi de décider. On verra […] Ce soir (samedi), il fait un très bon match. Avec Ous’ (Dembélé), ils sont là pour nous créer des espaces avec leurs qualités de vitesse et de percussion. Ils l’ont très bien fait ce soir. »