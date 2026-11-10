Zaïre-Emery : « Milieu ou latéral ? Je donnerai toujours tout, peu importe le poste »

Appelé par Zinédine Zidane pour la trêve internationale de novembre, Warren Zaïre-Emery compte bien marquer les esprits, quel que soit le poste qu’il occupera.

Après avoir manqué la trêve internationale de septembre-octobre en raison d’un pépin physique, Warren Zaïre-Emery pourra cette fois-ci découvrir son nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane. Élément important de l’effectif de Luis Enrique, le milieu parisien espère marquer des points lors de ce rassemblement et s’imposer davantage au sein du groupe français. Ainsi, son temps de jeu et son positionnement seront un sujet central lors des rencontres face à l’Italie et à la Turquie en Ligue des nations.

Si le sélectionneur des Bleus compte utiliser le double champion d’Europe dans l’entrejeu, ce dernier n’est toutefois pas fermé à l’idée d’évoluer à d’autres postes, comme il l’a expliqué devant les médias ce lundi, dans des propos rapportés par beIN SPORTS : « Je me sens très bien, très fier. Je suis très content d’être ici et de m’entraîner. On continue la préparation pour les deux matchs qui arrivent. Mais personnellement, je suis très fier et content de faire partie de ce groupe. Vous savez, on a les meilleurs attaquants au monde. Ils mettent beaucoup de buts dans la saison, donc faut faire plus efficace… je ne sais pas comment ils peuvent faire. Ce sont les meilleurs, donc des buts, ils vont en mettre et ils continueront tout le temps », a d’abord déclaré le Titi de 20 ans avant d’être interrogé sur son poste : « Milieu, latéral droit, latéral gauche. Vous savez, moi, tant que je joue, je suis content. Je suis fier et je donnerai toujours tout, peu importe le poste. »

😅🇫🇷 Warren Zaïre-Emery : « Milieu ou latéral ? Peu importe, je donnerai toujours tout » #NationsLeague #ITAFRA https://t.co/KmZLkr6Ui8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 9, 2026