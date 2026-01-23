Zaïre-Emery : «  Mon 100e match de Ligue 1 ? Je suis très content et très fier »

Encore une fois titulaire lors de la victoire du PSG contre Auxerre ce vendredi soir, Warren Zaïre-Emery a atteint la barre des 100 matches en Ligue 1. Une fierté pour le titi.

Warren Zaïre-Emery enchaîne les rencontres et a retrouvé son meilleur niveau, lui qui évolue à un poste inhabituel de latéral droit depuis de nombreuses semaines. Ce vendredi soir, lors de la victoire dans le finish du PSG contre Auxerre, le titi du PSG a atteint une barre symbolique. Il a en effet joué son 100e match de Ligue 1. Il est seulement le troisième joueur à atteindre ce total aussi jeune (19 ans). Au micro de PSG TV, l’international français n’a pas caché sa fierté d’atteindre ce cap dans sa carrière.

« J’espère que ça va continuer encore et encore »

« Mon 100e match de Ligue 1 ? Je suis très content et très fier. J’espère que ça va continuer encore et encore, c’est beaucoup d’expérience prise et beaucoup de matches. Je suis content d’être ici, je suis un Titi, j’ai tout connu au club. Je suis passé par l’Association, la Préformation, le Centre de Formation… Ce ne sont que de beaux moments passés et j’espère qu’il y aura d’autres Titis qui feront la même chose. C’est toujours un objectif et un plaisir de jouer pour le club que j’aime. Et comme le coach a dit, j’espère en faire mille et même plus… mais ça va être compliqué je pense. »