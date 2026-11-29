Titulaire hier soir contre Lorient, Warren Zaïre-Emery a joué son 200e match avec le PSG. Le titi parisien espère jouer encore de très nombreux matches et devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu.

À seulement 20 ans, Warren Zaïre-Emery a atteint la barre des 200 matches sous le maillot du PSG. Malgré son jeune âge, le titi parisien est déjà l’un des cadres de l’effectif de Luis Enrique. Que ce soit au milieu, son poste de prédilection, ou au poste de latéral droit, Warren Zaïre-Emery enchaîne les bonnes prestations et donne satisfaction à son coach. À l’issue de la victoire contre Lorient hier soir, il est revenu sur ce 200e match avec le PSG et a expliqué qu’il prenait du plaisir à jouer dans ce PSG, avouant qu’il aimerait bien devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu, en détrônant son coéquipier Marquinhos (532 matches).

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« Je kiffe ma vie chaque jour »

« Je prends du plaisir à jouer dans cette équipe. C’était une belle victoire face à une très bonne équipe de Lorient qui a fait son match, qui était un bloc bas et qui a réussi à nous poser des problèmes en sortant du pressing. Je suis vraiment très content, très fier de jouer dans cette équipe. On a réussi à créer une famille et je prends du plaisir à jouer dans cette famille et je kiffe ma vie chaque jour, lance le numéro 33 du PSG en zone mixte dans des propos relayés par L’Equipe. Ça va vite, on ne voit pas le temps passer, surtout quand on prend du plaisir, quand on gagne des trophées. Je pense que le plus important, c’est de profiter. C’est difficile de gagner des trophées chaque saison, de gagner chaque match. Ce qu’on a réussi à faire sur les 3, 4, 5 dernières années, c’est magnifique. Comme je l’ai dit, 200 matchs dans cette équipe, c’est un plaisir. J’espère continuer à en faire beaucoup et un jour dépasser Marquinhos. » Pour PSG TV, il n’a pas caché sa fierté d’atteindre cette barre des 200 matches avec son club formateur. « 200 matches avec le Paris Saint-Germain, c’est magnifique. Je suis très content, très fier de les faire au sein de cette équipe. Paris, c’est mon club de cœur. J’ai grandi ici, j’ai fait toutes les années de formation… J’ai tout connu ici, donc c’est un grand plaisir. Jouer dans cette équipe, dans cette famille, c’est juste incroyable, alors j’essaye de profiter au maximum chaque jour, de tout donner et de kiffer ma vie ! »