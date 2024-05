Ce samedi soir, le PSG s’est imposé en finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais (2-1) et termine sa saison sur un triplé national.

Le PSG a rempli son dernier objectif de la saison. Les Rouge & Bleu voulaient remporter la quinzième Coupe de France de leur histoire et c’est chose faite. Dominateur face à l’Olympique Lyonnais, le club parisien s’est logiquement imposé en finale (1-2) et termine sa saison sur une bonne note. Au micro de beIN SPORTS 1, Warren Zaïre-Emery est revenu sur la victoire parisienne.

« Quand on joue au PSG, tous les trophées nous tiennent à coeur »

« Quand on joue au PSG, tous les trophées nous tiennent à coeur. On a fait une merveilleuse saison. On a un groupe qui est magnifique et je suis très content de faire partie de ce groupe-là. J’espère que l’année prochaine sera aussi belle », a d’abord répondu Warren Zaïre-Emery avant d’être questionné sur la dernière de Kylian Mbappé. « La groupe parisien qui porte en triomphe Mbappé. C’était important de lui dire au revoir de cette manière ? Quand on a un joueur de classe mondiale, c’est sûr qu’on veut qu’il reste. Maintenant, je ne peux que lui souhaiter bon vent et le meilleur pour lui. »