Zaïre-Emery : « On a su remonter, cela montre le caractère de cette équipe »

En ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a concédé un match nul spectaculaire sur la pelouse du Parc des Princes contre Strasbourg (3-3).

Titulaire dans un rôle hybride entre le poste de latéral droit et de milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a réalisé son meilleur match sous le maillot du PSG depuis de très nombreux mois. Malheureusement, il n’a pas pu aider son équipe à remporter ce choc de la huitième journée de Ligue 1 contre Strasbourg. Après avoir rapidement mené au score, le PSG a vu Strasbourg prendre deux buts d’avance. Les Parisiens ont finalement réussi à égaliser dans un match fou (3-3). Au micro de Ligue 1 +, Warren Zaïre-Emery est revenu sur cette rencontre.

« On a su revenir à 3-3 et ne pas perdre le match »

« On savait que cela allait être un match difficile contre Strasbourg, une équipe jeune, qui met beaucoup d’envie, de pression, avec beaucoup d’intensité dans les duels. Maintenant, on était menés 3-1, on a su remonter. Cela montre le caractère de cette équipe, la force que l’on a. Les joueurs qui sont rentrés, ils ont fait des bonnes entrées. On a su revenir à 3-3 et ne pas perdre le match. Comment je me suis senti ? Bien. On n’a pas gagné donc c’est plus compliqué mais personnellement, je trouve que je n’ai pas fait un mauvais match. Je me sens de mieux en mieux. Il y a toujours des choses à améliorer mais je me sens bien, je commence à reprendre cette confiance et cette insouciance de jouer et de prendre du plaisir. Le brassard, une fierté ? Oui, toujours, toujours même si ce n’est pas mon truc. Je n’aime pas me montrer, être celui qui parle le plus. Si le coach me le confie, je serai là pour représenter l’équipe, donner de la voix et encourager tout le monde. Ce qui nous a embêté le plus ? Je ne dirais pas leur pressing parce que plein de fois on a réussi à sortir du pressing et à créer des brèches. Je dirais plus l’intensité dans les duels. On a perdu beaucoup de duels, ce qui a fait que derrière ils avaient des espaces et des un contre un. Beaucoup de déplacements à venir, comment on va le gérer ? Ça, c’est nous et le coach qui gèreront ça. Il fait quelque chose de parfait sur ça, avec les changements. Il fait beaucoup de turnover. Nous, on est toujours présent, on récupère bien. Maintenant, il y a beaucoup de matches qui vont s’enchaîner et il faudra être prêt et réussir à tout gagner. »



