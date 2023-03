Titulaire dans le milieu de terrain ce soir, Warren Zaïre-Emery a réalisé une performance intéressante. Le titi parisien a été l’un des meilleurs parisiens. Encore une fois, le PSG s’est fait peur pour finalement s’imposer grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières minutes de la rencontre. Zaïre-Emery estime que son équipe voulait rebondir après le Bayern.

« On commence bien le match. Après, on les laisses revenir mais à la fin on marque à la dernière minute. Cela montre que l’on est une équipe solidaire et que l’on donne tout jusqu’à la fin. Dur de retrouver le moral après le Bayern ? C’est sûr qu’après une défaite on est tous triste et déçu mais il fallait rebondir aujourd’hui. On a sû ramener les trois points à la maison, indique le numéro 33 du PSG pour Canal Plus. Dur de se remotiver ? Non, on a trois objectifs dans l’année. La Coupe de France, la Ligue des Champions et le championnat. Il ne nous reste que le championnat et on va tout donner pour aller gagner ce championnat.«