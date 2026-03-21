Zaïre-Emery : « On peut encore faire de grandes choses cette année »

Ce samedi soir, le PSG a retrouvé sa place de leader suite à sa démonstration sur la pelouse de l’OGC Nice en Ligue 1.

Après avoir vu sa place de leader être occupée par le RC Lens, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur ce samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, le club de la capitale n’a pas fait de cadeaux aux Aiglons avec un large succès à l’Allianz Riviera (4-0). Titulaire, Warren Zaïre-Emery a participé au festival de son équipe en inscrivant le dernier but parisien. Après la rencontre, le Titi de 20 ans est revenu sur la prestation des Rouge & Bleu, au micro de Ligue 1+.

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La performance parisienne

« On sait qu’avant la trêve et après la Ligue des champions, ce sont toujours des matchs difficiles. L’objectif était de venir ici avec notre jeu habituel et notre pressing. On va bien se reposer et aller en sélection de la meilleure des manières. »

Son positionnement et sa progression

« Il y a des zones où il faut toujours avoir un joueur et après on fait un peu ce que l’on veut tant que dans les zones il y a les joueurs. Cette mobilité nous permet d’avoir des joueurs un peu partout et d’être dangereux partout sur le terrain. Ça plaît à tout le monde et il faut continuer dans ce sens-là parce que c’est dur de défendre sur une équipe où tu ne sais pas où le joueur va se positionner. Il faut juste continuer et je pense qu’on peut encore faire de grandes choses cette année. »

Un joueur plus influant au poste de latéral droit

« Je ne sais pas combien de matchs j’ai joué au milieu et sur le coté. Ça fait plaisir de pouvoir jouer partout. J’ai cette qualité et c’est important de l’avoir. C’est bien pour le coach, pour moi et pour tout le monde. Je continue à faire ce que j’aime faire : courir, jouer, aller de l’avant. Je prends du plaisir à être sur le terrain, donc je veux juste continuer et faire la meilleure saison possible. »

Être titulaire en arrière droit en équipe de France ?

« Avec plaisir. Partout, même au goal j’y vais (rires). »

Le moment clé dans sa progression

« J’ai eu une période compliquée et l’équipe de France Espoirs m’a fait du bien. Le fait de jouer et d’enchaîner m’a donné du rythme et cette puissance dans les jambes. Ça m’a fait du bien mentalement et ça m’a permis de continuer sur cette lancée et de faire ce que j’aime faire. »

𝗪𝗮𝗿𝗿𝗲𝗻 𝗭𝗮𝗶̈𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗲𝗿𝘆 : « Titulaire arrière droit en 🇨🇵 ? Avec plaisir ! Même au goal j’y vais 😉 » #OGCNPSG pic.twitter.com/452qzclkxL — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026