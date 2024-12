Zaïre-Emery : « On sait que l’on peut mieux faire »

Leader du championnat, le PSG aurait pu prendre provisoirement neuf points d’avance sur Monaco en s’imposant contre Nantes. Ce n’a pas été le cas avec un nul frustrant (1-1). Warren Zaïre-Emery explique que son équipe va repartir au travail pour se défaire de cette mauvaise passe.

Remplaçant au coup d’envoi, Warren Zaïre-Emery est entré en cours de deuxième période mais n’a pas pu aider le PSG à se défaire du FC Nantes, qui a défendu avec un bloc très bas qui a perturbé le club de la capitale. Comme en Ligue des champions, le PSG s’est procuré énormément d’occasions sans pour autant les concrétiser. Les joueurs de Luis Enrique ont concédé un match frustrant (1-1) sur la pelouse du Parc des Princes contre une équipe qui restait sur quatre défaites de suite. À l’issue de la rencontre, le titi parisien a expliqué que son équipe allait continuer de travailler afin de retrouver de l’efficacité.

A voir aussi : Gonçalo Ramos regrette le manque d’efficacité du PSG

« À un moment, cela va se débloquer »

« Je pense que le mot désillusion, il est fort. On sait que l’on peut mieux faire, que l’on a les capacités de mieux faire. Je pense que le mieux c’est de ne rien dire et d’aller travailler. C’est la seule chose que l’on peut faire, de travailler tous ensemble pour revenir le mieux possible. Les sifflets ? C’est dur à attendre, mais on doit faire mieux, on a les capacités pour faire mieux, souligne le numéro 33 du PSG en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport. Dès fois, c’est normal et cela peut nous booster et aussi nous redonner les capacités que l’on a et nous pousser à faire mieux pour eux. Le manque d’efficacité ? Parfois, le football, c’est comme ça, cela ne veut pas rentrer. Ça nous arrive souvent, la plupart des matches, c’est ça. Ils ont deux occasions et ils mettent un but. Nous, on en a 20 et il n’y en a qu’une qui rentre. On travaille déjà la finition, il faut juste travailler et à un moment, cela va se débloquer et on sera tous mieux. »