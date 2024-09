Zaïre-Emery : « On savait que cela allait être compliqué »

Ce mercredi soir, le PSG commençait sa campagne européenne avec la réception de Girona. Dans un match qu’il a totalement dominé, il a dû attendre les dernières minutes du match pour s’offrir la victoire (1-0).

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG a dû attendre les dernières minutes de la rencontre contre Girona pour s’offrir la victoire grâce à un but de Nuno Mendes après une faute de main du gardien adverse. Titulaire au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, qui revenait de blessure, a joué les 90 minutes. Au micro de Canal Plus, le titi du PSG a savouré la victoire parisienne.

« On savait que cela allait être dur »

« On est tombé contre une grosse équipe de Girona. On savait que cela allait être compliqué. On avait bien préparé la semaine et analysé cette équipe. On savait que cela allait être dur, on a tout donné. Cela montre la force de caractère qu’a cette équipe de pouvoir marquer en fin de rencontre après avoir poussé tout le match. Très fier de faire partie de cette équipe. Un match raté ? Non, ce n’est pas un match raté, on a gagné le match. Un petit miracle ? C’est vrai, mais on a eu pas mal d’occasions claires, on a su pousser tout le match. Et comme je le dis, cela montre que l’on ne lâche jamais rien, que l’on a tous du caractère avec des joueurs expérimentés et des jeunes. On va faire du mieux possible pour gagner tous les matches cette saison. Des choses à améliorer ? Toutes les équipes ont des choses à améliorer. On a des nouveaux joueurs qui s’intègrent très bien dans le collectif. On continue à créer des liens tout au long de la saison pour être le plus performant possible. »