Zaïre-Emery : « On savait que cela allait être un match difficile »

Pour son deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontait Botafogo. Malgré une domination, le PSG s’est incliné contre les Brésiliens (0-1). Malgré ce revers, Warren Zaïre-Emery ne veut pas s’alarmer.

Après sa large victoire contre l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG affrontait Botafogo pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Dans cette rencontre, le PSG a eu le ballon et s’est procuré les meilleures occasions. Malheureusement, les Parisiens sont tombés sur une défense très regroupée et se sont montrés maladroits dans le dernier geste. Peu dangereux offensivement, le club brésilien a marqué pratiquement sur sa seule occasion. Avec ce succès (0-1), Botafogo est qualifié pour les huitièmes de finale alors que le PSG devra aller chercher sa qualification contre Seattle lundi soir (21 heures). Au micro de DAZN, Warren Zaïre-Emery n’a pas voulu s’alarmer.

« On n’a pas réussi à se créer beaucoup d’occasions »

« On savait que cela allait être un match difficile. Les équipes brésiliennes, elles mettent de l’impact, de l’intensité. Maintenant, on a fait notre match, on a tout donné. Je pense qu’il y a toujours des choses à améliorer. Ils ont mis beaucoup d’intensité, on n’a pas réussi à se créer beaucoup d’occasions. Les peu que l’on s’est créés, on n’a pas réussi à les mettre au fond. Un rappel à l’ordre ? Non. On prend toujours les matches de la même manière, on les joue tous de la même manière avec notre intensité, notre pressing, notre mobilité. Je pense qu’il faudra continuer tout au long de cette compétition parce que ce n’est pas fini. »