Zaïre-Emery : « On veut bien faire pour terminer cette aventure de la meilleure manière possible »

Samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Quatre jours avant ce match, Warren Zaïre-Emery s’est projeté sur ce choc contre les Gunners.

Le PSG va terminer sa saison 2025-2026 avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal samedi après-midi. Tenant du titre, le club de la capitale voudra conserver son titre. Pour cela, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. Blessés depuis presque un mois, Achraf Hakimi doit reprendre l’entraînement collectif ce mardi, tout comme Ousmane Dembélé, qui avait ressenti une gêne au mollet contre le Paris FC. Quatre jours avant cette finale, Warren Zaïre-Emery s’est confié au micro de PSG TV.

Une atmosphère spéciale avant la finale ?

« Franchement, on prépare ce match comme on prépare les autres : avec beaucoup de positivité. On est fiers de notre parcours et on veut bien faire pour terminer cette aventure de la meilleure manière possible. »

Le coach parle d’un équilibre entre repos, travail et plaisir. Est-ce aussi ta façon d’aborder cette préparation de la rencontre ?

« Oui. On essaye de bien se reposer. Il y aura aussi des moments pour profiter avec nos familles, nos proches et les gens qu’on aime. Mais lorsque nous sommes ici, nous sommes là pour travailler et bien préparer le match. On va essayer de faire le mieux possible. »











