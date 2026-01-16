Zaïre-Emery : « Ousmane, c’est un joueur extraordinaire »

Le PSG affrontait ce vendredi soir Lille lors de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont largement imposés grâce à un très grand Ousmane Dembélé.

Après sa défaite contre le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 contre Lille. Cette rencontre a été marquée par un grand Dembélé, auteur de deux buts exceptionnels. Au micro de beIN SPORTS 1, Warren Zaïre-Emery est revenu sur cette belle victoire parisienne avant de rendre hommage à Ousmane Dembélé.

« C’est la magie d’Ousmane«

« On essaye de toujours jouer les matches de la même manière, de les préparer de la même façon tout le temps. Des fois, cela ne marche pas. Aujourd’hui, cela a fonctionné malgré une première mi-temps un peu compliquée. En deuxième, on a su mettre les choses et mettre des buts. Les changements tactiques ? Ça, ce sont les choix du coach et c’est lui qui décide. Je pense qu’il a bien vu. Comme je le dis, des fois, c’est comme ça, il faut faire des choix et le coach a fait les bons choix et ça a bien fonctionné en deuxième. Le but de Dembélé ? Je suis un peu loin. Je venais de derrière. On fait une belle récupération collective haute. Après, c’est la magie d’Ousmane et tout son talent. Dembélé ? Ousmane, c’est un joueur extraordinaire. Il peut tout faire, faire la passe, dribbler, il peut marquer. Il défend. Il sait tout faire. Franchement, quand on l’a dans notre équipe, c’est un plaisir de jouer avec lui. Il nous apporte beaucoup. »





