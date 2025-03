Zaïre-Emery : « Porter le brassard au PSG, c’est un honneur »

Ce samedi après-midi, le PSG se déplaçait à Rennes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés dans un match maîtrisé (1-4).

Trois jours avant de tenter d’aller chercher la qualification en quart de finale de la Ligue des champions sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool, le PSG jouait sur la pelouse du Stade Rennais pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après une première mi-temps totalement dominée, où il avait ouvert le score par l’intermédiaire de Bradley Barcola, le club de la capitale a été plus en difficulté en seconde période. Mais grâce à un doublé en sortie de banc d’Ousmane Dembélé, il s’est imposé (1-4) pour poursuivre son invincibilité en championnat et préparer au mieux son déplacement à Anfield. Au micro de beIN Sports 1, Warren Zaïre-Emery, capitaine pour la première fois le jour de ses 19 ans, n’a pas caché sa fierté d’avoir porté ce brassard.

« Le brassard ? Porter le brassard au PSG, c’est un honneur. Je n’ai que 19 ans et je suis déjà plus de 100 matches. Une grande fierté. J’espère l’avoir souvent. Après, ce n’est que du plaisir et du bonheur que je prends ici avec l’équipe, mes partenaires. On va continuer comme ça tout au long de la saison. Les remplaçants qui ont fait la différence ? C’est la force de cet effectif. On a un collectif qui est là. Ceux qui commencent et ceux qui rentrent, ils font la différence. On est tous dans la même direction. On va tout faire pour continuer notre série d’invincibilités et faire le nécessaire en Ligue des champions. La série d’invincibilités, un vrai objectif ? D’après ce que j’ai vu, lui (le coach, NDLR), il s’en fout. Il faut que l’on joue tous les matches au même niveau et que l’on donne tout à chaque match. C’est le plus important, et après, ça, ça vient tout seul. Prêt pour Liverpool ? Prêt pour tous les matches. C’est l’objectif et on va tout faire pour aller gagner là-bas. »