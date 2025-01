Zaïre-Emery, Tape… Les chiffres après Espaly / PSG

Hier soir, le PSG s’est fait peur, mais s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en battant Espaly (2-4). Retour sur cette rencontre en chiffres.

Opposé à une équipe de National 3 en seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG a réalisé une prestation très moyenne et a dû attendre la toute fin de match pour s’assurer la qualification en huitièmes de finale de la compétition et battre une vaillante équipe d’Espaly (2-4). Les seizièmes de finale, un stade de la compétition qui réussit plutôt bien au PSG puisqu’ il s’est qualifié pour les huitièmes de finale pour la 40e fois de son histoire. Un record dans la doyenne des compétitions en France et loin devant ses deux poursuivants, Lille et l’AS Monaco (33).

Désiré Doué poursuit sa bonne forme

Premier buteur de la rencontre côté PSG, Warren Zaïre-Emery a inscrit son deuxième but en dehors de la surface avec le club de la capitale après celui sur la pelouse de Brest en octobre 2023. Titulaire dans la défense centrale parisienne, Axel Tape a fait ses débuts en professionnel avec son club formateur à 17 ans 5 mois et 5 jours. Il devient le 513e joueur de l’histoire du PSG, comme le rapporte le champion de France sur son site internet. Buteur contre Espaly, Désiré Doué poursuit ses belles performances de ces dernières semaines. L’ancien rennais est en effet impliqué sur cinq buts lors de ses sept derniers matches (trois buts et deux passes décisives). « Son coéquipier Bradley Barcola a quant à lui inscrit le but décisif le plus tardif (après 87 minutes et 16 secondes) pour le Paris Saint-Germain dans le temps réglementaire d’un match de Coupe de France depuis celui marqué contre son camp par Issa Cissokho avec Angers lors de la finale de l’édition 2016-2017 (1-0). » Enfin, Gonçalo Ramos a inscrit son cinquième but lors de ses sept derniers matches avec le PSG. L’international portugais a d’ailleurs réussi les trois penaltys qu’il a tenté avec les Rouge & Bleu.