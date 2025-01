Zaïre-Emery : « Une fierté de jouer ce 100e match chez moi »

Titulaire ce samedi après-midi lors de la victoire du PSG contre Lens (1-2), Warren Zaïre-Emery a atteint la barre des 100 matches avec son club formateur. Une fierté pour le titi.

Warren Zaïre-Emery n’a pas encore 19 ans (il les aura le 8 mars prochain) mais il est déjà dans l’histoire du PSG. Le milieu de terrain est en effet le plus jeune joueur à avoir joué avec le club de la capitale, mais également en Ligue des champions. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, le titi parisien a atteint la barre symbolique des 100 matches avec le PSG lors de la victoire des Rouge & Bleu ce samedi contre le RC Lens (1-2). Pour PSG TV, Warren Zaïre-Emery n’a pas caché sa fierté d’avoir atteint ce cap au sein de son club formateur. « C’est une fierté de jouer ce 100e match chez moi. Ça fait dix ans que je suis au Paris Saint-Germain, deux ans et demi que je suis avec l’équipe première et c’est toujours un plaisir de porter ce maillot et de tout donner au quotidien, en dehors et sur le terrain. »

« On savait que ce serait un match compliqué »

Le numéro 33 du PSG est ensuite revenu sur la victoire parisienne obtenue en fin de match contre les Lensois. « Avant de venir, on savait que ce serait un match compliqué. On l’a bien préparé et on a tout donné. Même si on prend le premier but, ça montre la force de caractère qu’a cette équipe. En en mettant deux, en allant chercher les trois points qui permettent de continuer sur notre rythme et de se préparer au mieux pour les prochains matches. C’est sûr que ça nous met dans de bonnes conditions pour ensuite avoir trois jours pour préparer Manchester City. C’est un gros match, l’un des plus importants de la saison, donc on va on va tout faire pour le remporter. »