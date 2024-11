Depuis quelques matches, Luis Enrique semble avoir trouvé son milieu de terrain pour les grands matches avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves.

Si le PSG semble avoir trouvé sa défense type avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, Achraf Hakimi dans le couloir droit, Marquinhos et Willian Pacho en charnière et Nuno Mendes au poste de latéral gauche, dans les autres secteurs, ce n’est pas si fluide. En ce qui concerne le milieu de terrain, Luis Enrique n’a pas encore trouvé son entrejeu type. Le coach espagnol semble tout de même s’en rapprocher, avec le trio Warren Zaïre-Emery–Vitinha–Joao Neves. L’Equipe indique que le trio est enfin bon en même temps, « ce que les deux premiers mois de compétition n’avaient pas montré encore, puisque l’on avait assez peu reconnu Vitinha, certes freiné par une blessure en septembre, et que Zaïre-Emery tardait à retrouver ses jambes d’il y a un an. »

Un milieu pas encore figé

Il faudra plus d’un match et demi pour savoir si l’émergence du milieu parisien est un phénomène crédible et durable, mais si Luis Enrique n’en met pas deux sur trois au frigo, cinq jours avant la venue de l’Atlético de Madrid, la venue de Lens ressemble à une bonne occasion d’en apprendre un peu plus sur ce PSG paradoxale, toujours invaincue en Ligue 1 où elle continue de prendre ses distances, mais qui a besoin de progresser, et tout simplement de grandir, conclut le quotidien sportif.