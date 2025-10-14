Zaïre-Emery, Zabarnyi… Les résultats des internationaux du PSG

Hier, quatre joueurs du PSG étaient concernés par des matches internationaux. Mais seulement deux d’entre eux ont joué, Illia Zabarnyi et Warren Zaïre-Emery.

Le PSG va retrouver les terrains vendredi soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, quelques joueurs du club de la capitale doivent encore jouer des matches avec leurs sélections nationales respectives. C’était le cas de Lucas Chevalier et Lucas Hernandez avec l’équipe de France. Mais les deux joueurs n’ont pas participé au match nul des Bleus contre l’Islande (2-2).

Warren Zaïre-Emery passeur décisif

De retour en équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery était titulaire et capitaine lors des Qualifications à l’Euro Espoirs contre l’Estonie. Et le titi du PSG a été décisif avec une passe décisive sur le troisième but du festival des Bleuets contre les Estoniens (6-1). Il a lancé en profondeur d’une très belle passe Eli Junior Kroupi. Il aura joué 70 minutes et aura réalisé une bonne performance. Une bonne chose pour sa confiance, lui qui a perdu sa place de titulaire au PSG. Enfin, Illia Zabarnyi a joué l’intégralité de la rencontre entre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. Les Ukrainiens se sont imposés (2-1) et se trouvent deuxièmes de leur groupe avec trois points d’avance sur l’Islande et trois points derrière la France.