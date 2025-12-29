Zambie / Maroc – Achraf Hakimi débute sur le banc

Annoncé de retour pour le match face à la Zambie, Achraf Hakimi doit encore patienter. Le latéral du PSG débute une nouvelle fois sur le banc pour ce match décisif.

Achraf Hakimi débutera une troisième rencontre sur le banc de touche durant cette CAN 2025. Alors que son retour est prévu pour cette rencontre face à la Zambie ce lundi soir (20h sur beIN SPORTS 1), l’international marocain doit encore patienter. Annoncé de retour par son sélectionneur Walid Regragui, le latéral du PSG devrait donc rentrer en cours de jeu pour retrouver la compétition après presque deux mois d’absence. Noussair Mazraoui va une nouvelle fois dépanner dans le couloir droit de la défense. Premiers du groupe A avec 4 points, les Lions de l’Atlas sont en bonne posture pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Dans le même temps, les Comores affrontent le Mali.

Le XI du Maroc : Bounou – Mazraoui, Aguerd, Masina, Chibi – El Aynaoui, Ounahi – Brahim Diaz, Saibari, Ez Abde – El Kaabi

: Bounou – Mazraoui, Aguerd, Masina, Chibi – El Aynaoui, Ounahi – Brahim Diaz, Saibari, Ez Abde – El Kaabi Le XI de la Zambie : Mwanza – Banda, Sakala, Chanda, Hamansenya – Chongo – Musonda, Chaiwa, Liteta – Daka, Kangwa.

Le classement du groupe A

Maroc – 4 pts (+2) Mali – 2 pts (+0) Zambie – 2 pts (+0) Comores – 1 pts (-2)