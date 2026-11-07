Zidane encense Désiré Doué : « Je me reconnais en lui »

Zinedine Zidane a eu des mots très forts à l’égard de Désiré Doué. Un joueur qui lui rappelle ses jeunes années dans le monde du football.

Une très grosse montée en puissance. Depuis la dernière trêve internationale, Désiré Doué a pris le leadership au Paris Saint-Germain. En l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien rennais s’éclate sur l’aile gauche de l’attaque, pour le plus grand plaisir des fans rouge et bleu. Fort logiquement, Zinedine Zidane l’a donc convoqué pour les matchs de Ligue des Nations de ce mois de novembre. Et après ses très grosses prestations avec les Bleus fin septembre et début octobre, on s’attend à ce qu’il poursuive sur cette lancée devant l’Italie et la Belgique.

Les mots très forts de Zidane envers Doué

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D’ailleurs, son sélectionneur possède une très haute estime de son travail. En effet, présent en conférence de presse ce vendredi soir, Zidane a encensé Désiré Doué, n’hésitant pas à faire un parallèle avec sa propre mentalité lorsqu’il était jeune joueur.

« Ce que fait Désiré Doué depuis un moment, c’est magnifique. C’est un jeune joueur avec beaucoup de talent. On voit qu’il a envie de progresser, de gagner des choses, il est à l’écoute. Je me reconnais quand j’étais joueur. J’avais envie de progresser, d’écouter les anciens autour de moi. Je crois que c’est sa mentalité. »